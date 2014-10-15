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亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 14:10 BJT

韩国股市：震荡收跌，投资人担忧全球经济放缓

路透首尔10月15日 - 韩国股市周三震荡收跌，投资者无心大规模建仓，因有关全球经济增长放缓的担忧挥之不去。

韩国综合股价指数 收跌0.2%，报1,925.91点。(完)
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