版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 14:10 BJT

韩国汇市：韩元收盘小升，市场人士对韩国央行降息决定反应淡然

路透首尔10月15日 - 韩国韩元兑美元 周三小幅收高，普遍避险情绪触发美元避险买单。韩国央行稍早决定降息，一如预期，市场人士对此反应淡然。

韩元兑美元在国内市场收报1,063.1，周二收报1,064.5。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐