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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 10:52 BJT

韩国股市：早盘跌至八个月新低，经济增长疑虑打压全球股市

此前中国公布了一系列疲软数据，9月通胀率放缓比预期更严重，接近五年低位。

主要出口类股遭重挫，现代汽车 大跌4.6%，起亚汽车 下滑2.9%。

大型类股指数KOSPI 200 跌0.72%，走势落后于大盘。(完)
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