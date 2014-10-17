韩国股市：早盘下跌，受全球经济增长疑虑打压

标题新闻：美国国务卿蒂勒森称朝鲜对日韩发动攻击的威胁真实存在，促请联合国安理会先发制人
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路透首尔10月17日 - 韩国股市周五早盘下跌，窄幅交投，伴随着对全球经济增长放缓的最新担忧以及全球股市震荡，投资者情绪谨慎。
0310 GMT，韩国综合股价指数 跌0.4%至1,911.06点。
该指数本月一度下挫逾5%，受全球经济疑虑影响，不过一系列乐观的美国数据帮助缓解部分忧虑。
美国上周初请失业金人数降至14年低点，9月工业生产大幅增长，这些正面信号帮助缓解了外界对于美国经济前景的担忧。
LG显示器 股价重挫4.8%，因市场对该公司第四季获利前景感到担忧。
主要出口商股价下滑，三星电子 和现代汽车 分别下跌1.4%和1.5%。(完)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
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