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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 11:47 BJT

韩国股市：早盘下跌，受全球经济增长疑虑打压

路透首尔10月17日 - 韩国股市周五早盘下跌，窄幅交投，伴随着对全球经济增长放缓的最新担忧以及全球股市震荡，投资者情绪谨慎。

0310 GMT，韩国综合股价指数 跌0.4%至1,911.06点。

该指数本月一度下挫逾5%，受全球经济疑虑影响，不过一系列乐观的美国数据帮助缓解部分忧虑。

美国上周初请失业金人数降至14年低点，9月工业生产大幅增长，这些正面信号帮助缓解了外界对于美国经济前景的担忧。

LG显示器 股价重挫4.8%，因市场对该公司第四季获利前景感到担忧。

主要出口商股价下滑，三星电子 和现代汽车 分别下跌1.4%和1.5%。(完)
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