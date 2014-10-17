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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 14:25 BJT

韩国汇市：韩元兑美元下跌，因海外投资者将资金汇回国内

路透首尔10月17日 - 韩国韩元兑美元 周五下跌，受海外投资者将资金汇回国内，连续第11个交易日卖超韩国资产拖累。

韩元兑美元在国内市场收报1,065.9，周四收报1,061.5。(完)

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