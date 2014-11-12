韩国汇市：韩元追随日圆下跌，触及14个月新低

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔11月12日 - 韩元 周三跌至14个月新低，追随急剧下跌的日圆 走低，市场对日本政局不稳愈发担忧，而且该国可能推迟上调消费税。
0215 GMT，韩元兑美元 报1,100.0，为2013年9月2日以来首次突破该水平。
日本产经新闻周三报导，首相安倍晋三拟推迟上调消费税计划，并在12月举行选举。
“看韩元的绝对水平时，让人感觉下跌有些过头，不过真正的焦点在于韩元/日圆汇率，以及维持韩元/日圆在9.5韩元上方的必要，”Daishin经济研究所的外汇策略师Hong Seok-chan表示。
周三早盘韩元/日圆交叉汇率在9.5韩元上下游走，这是一个重要的心理关口。
韩国企划财政部主管国际金融合作部门的官员Song In-chang周三表示，最近出现汇率波动加剧的不只是韩元。这番讲话表明，政府不会出手干预，卖出美元以抑制韩元跌势。
三年期韩债12月期货 跌6个基点，报107.90。
0215GMT 上日收市价
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韩元/美元 KRW= 1,101.0 1,091.6
日圆/韩元 JPYKRW=R 9.5048/091 9.4468
韩国公债期货 KTBc1* 107.90 107.96
韩国综合股价指数 .KS11 1,971.73 1,963.00
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)
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