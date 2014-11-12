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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 14:19 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收低，一度跌至14个月低位

路透首尔11月12日 - 韩国韩元兑美元 周三跌至14个月低位，早盘一度下跌多达1%，随后在尾盘因出口商卖出美元而缩减跌幅。

韩元兑美元在国内市场收报1,096.0，周二收报1,091.6。

韩元兑美元盘中一度贬至1,102.9，为2013年9月2日以来首次跌破1,100韩元的重要心理关口。(完)

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