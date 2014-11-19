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亚洲 | 2014年 11月 19日 星期三 11:05 BJT

韩国汇市：韩元兑美元跌至14个月低位，受日圆疲软走势拖累

韩元在1,104.3水平获得技术支撑，此为2013年6月至2014年7月升势61.8%费波纳奇回档技术位。

分析师称，美元多头平仓了结获利，以及出口商的国内结算需求，可能抑制韩元进一步下跌。

12月韩国三年期公债期货 跌4个基点，报107.94。

0205GMT 上日收市价 ---------------------------------------------------------

韩元/美元 1,103.2 1,099.0

日圆/韩元 9.4291/350 9.4112

韩国公债期货* 107.94 107.98

韩国综合股价指数 1,962.37 1,967.01 ---------------------------------------------------------

注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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