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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 14:30 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收盘微升，因空头回补和日圆反弹

路透首尔11月21日 - 韩国韩元兑美元 周五略微收高，受空头回补和日圆反弹支撑。

韩元兑美元在国内市场收报1,113.8，周四收报1,115.1。

韩元周线下跌1.2%，为连续第四周下滑，创2013年5月来最长连跌时间。(完)

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