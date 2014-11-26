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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 10:50 BJT

韩国股市：横盘整理，三星商业设备重挫

三星商业设备(Samsung Techwin) 股价重挫，触及15%的跌停限制。此前三星集团表示，正在向韩华集团子公司出售旗下国防企业三星商业设备的股权。

消息传出后，韩华公司 股价攀升2.1%。(完)
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