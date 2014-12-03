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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 09:39 BJT

韩国股市：盘中小升，出口类股领涨

路透首尔12月3日 - 韩国股市周三盘中小升，蓝筹出口商领涨，此前数据显示美国10月建筑支出录得五个月来最大按月涨幅，缓解了对第四季成长大幅放缓的担忧 。美国是韩国商品的主要出口目的地。

0110 GMT，韩国综合股价指数 上涨0.2%至1,969.68点。

汽车类股涨幅居前，受美国11月汽车销售强劲提振。

“瞄准黑色星期五的打折举措起到很大作用，但这也提供了家庭支出稳步复苏以及企业信心前景增强的有力证据，”Taurus Securities在致客户的报告中说。

现代汽车 攀升2.6%，现代摩比斯 涨2.1%。(完)
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