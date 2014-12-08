重发 -韩国汇市：韩元触及15个月新低，因强劲的美国非农就业数据推高美元

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路透首尔12月8日 - 韩国韩元兑美元 周一跌至15个月低位，因
美国非农就业报告意外强劲，突显美国经济潜在力道，从而推动美元全线
上扬。
周五的数据显示，美国11月非农就业岗位增幅为近三年来最大，表现
远好于预期。 报告公布后，美元对其它主要货币纷纷创下
多年新高。
0150GMT，韩元兑美元 报1,117.4，低于周五收盘价1,114.
1。
韩元开盘后不久便触及日低1,121.7，为2013年8月22日以来最低，但
之后有所反弹，受益于获利了结和出口商需求。
“投资者希望增持美元多仓，但被外资买进韩股，及出口商把美元换
成韩元谋利所抵消，”Daishin Economic Research外汇策略师Hong Seok
-chan称。
0150GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,117.4 1,114.1
日圆/韩元 9.1913/961 9.2242
韩国公债期货 * 107.88 107.98
韩国综合股价指数 1,982.09 1,986.62
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)