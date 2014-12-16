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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 10:40 BJT

韩国股市：早盘走低，受油价触及五年半新低拖累

受全球避险意愿影响，外资准备连续第五天出脱韩股，截至早盘尾段
，卖超了2,149亿韩元(1.9623亿美元)韩股。
    
    个股普遍下挫，下跌股与上涨股数量之比超过2：1。
    
    造船类股领跌，大宇造船 和现代重工 分别跌
2.3%和2%。(完)
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