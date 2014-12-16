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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 14:19 BJT

韩国汇市：韩元触及五周高位，日圆走坚及FED会议前谨慎人气拖累美元

路透首尔12月16日 - 韩元兑美元 周二升至五周高位，因为日圆 受到避险买盘支撑，以及美联储(FED)政策会议前人气谨慎都给美元带来压力。美联储将于今日稍晚召开政策会议。

韩元兑美元 本地收报1,086.7，周一收盘报1,099.1。(完)

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