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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 10:51 BJT

韩国汇市：韩元早盘下挫，受累于美联储暗示明年将升息

“美联储似乎对油价跌势、全球增长乏力及俄罗斯金融动荡不以为意
，而只是关注本国的经济形势，这让它的讲话听起来显得尤为强硬，”Da
ishin Economic Research Institute旗下外汇策略师Hong Seok-chan称
。
    
    由于俄罗斯卢布 和油价强劲反弹遏制了避险买盘，日圆 
进一步回落，这亦给韩元带来下行压力。
    
    日圆兑韩元交叉盘汇率 守在略高于六年间低位9.2935处。
    
    
                                 0205GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    美元/韩元              1,103.8       1,094.9
    日圆/韩元       9.2935/968        9.2370
    韩国公债期货 *          107.95        107.92
    韩国综合股价指数     1,898.10      1,900.16
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
        
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CN]
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CN]
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          EF
X=
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             F
X=

 (编译 许娜；审校 张涛/王洋)
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