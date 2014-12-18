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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 10:56 BJT

韩国股市：震荡交投中微跌，受外资卖盘打压

路透首尔12月18日 - 韩国股市周四盘中微跌，走势震荡，受外资沉
重卖盘打压，即便美联储对美国经济做出乐观评估，提振美股上涨。
    
    0205 GMT，韩国股市综合股价指数(KOSPI) 下跌0.11%，报1,8
98.10点。
    
    外资在主板市场卖超4,798亿韩元(4.3492亿美元)韩股，过去六个交
易日累计卖超21亿美元韩股。
    
    第一毛织 上市首日上涨3.3%，稍早股价翻倍。该公司在
首次公开发行(IPO)中融资1.52万亿韩元(13.8亿美元)，是韩国四年来最
大IPO。
    
    现代汽车 下跌1.5%，起亚汽车 跌1.1%，因卢
布走软将削减它们在俄罗斯市场的利润。(完)
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