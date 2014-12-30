韩国汇市：韩元兑美元2014年下跌4%，创2008年来最大年度跌幅

路透首尔12月30日 - 韩元兑美元 在震荡交投中收低，日圆重拾弱势让投资者警惕韩国当局可能采取干预举措。

韩元兑美元在国内市场收报1,099.3，周一收报1,097.8。

周二是韩国金融市场今年最后一个交易日，周三和周四将休市，周五(1月2日)0100GMT恢复交易，比通常晚一个小时。(完)