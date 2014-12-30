韩国汇市：韩元兑美元2014年下跌4%，创2008年来最大年度跌幅

中国金融：银行不良资产证券化试点扩围，试点额度仍为500亿人民币--报载
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
路透首尔12月30日 - 韩元兑美元 在震荡交投中收低，日圆重拾弱势让投资者警惕韩国当局可能采取干预举措。
韩元兑美元在国内市场收报1,099.3，周一收报1,097.8。
韩元兑美元2014年全年下跌4%，创2008年来最大年度跌幅，当时重挫逾25%。
周二是韩国金融市场今年最后一个交易日，周三和周四将休市，周五(1月2日)0100GMT恢复交易，比通常晚一个小时。(完)
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路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27