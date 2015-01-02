韩国汇市：韩元收低，投资者担心当局可能干预汇市

标题新闻：G7财政官员对美国政府的税改等政策给全球经济增长带来的风险表示担忧-美财政部高官
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路透首尔1月2日 - 韩元周五下挫，随着日圆跌向七年低位，投资者担心韩国当局干预汇市，从而避免做多韩元。
韩元兑美元 本地收报1,103.5， 周二收报1,099.3。
韩国金融市场周三和周四逢假期休市。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数升30点，或1.77%，报1,725点。海岬型船舶日均获利升203美元，报12,944美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
G7为七国集团，G20为20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选