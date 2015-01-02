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亚洲 | 2015年 1月 2日 星期五 14:37 BJT

韩国汇市：韩元收低，投资者担心当局可能干预汇市

路透首尔1月2日 - 韩元周五下挫，随着日圆跌向七年低位，投资者担心韩国当局干预汇市，从而避免做多韩元。

韩元兑美元 本地收报1,103.5， 周二收报1,099.3。

韩国金融市场周三和周四逢假期休市。(完)

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