版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 18日 星期三 14:22 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收盘小跌，关注美联储决议

路透首尔3月18日 - 韩国韩元兑美元 周三在国内市场收盘小跌0.1%至1,129.9。上日收报1,128.9。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于1800GMT公布最新政策声明，料提供关于何时升息的更多线索。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐