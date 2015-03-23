韩国汇市：韩元兑美元收高，因美元疲软

《全球汇市》美元兑欧元下滑，因法国大选乐观情绪盖过美就业数据惊喜
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透首尔3月23日 - 韩国韩元兑美元 周一上涨，受美元全线疲弱和本地出口商买需提振，不过一些投资者仍警惕当局可能买入美元以限制韩元升势。
韩元兑美元在国内市场收高0.8%至1,114.6，上日收报1,123.0。(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 于春红)
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。