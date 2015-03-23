韩国汇市：韩元兑美元收高，因美元疲软

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅

路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。