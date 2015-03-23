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亚洲 | 2015年 3月 23日 星期一 14:29 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收高，因美元疲软

路透首尔3月23日 - 韩国韩元兑美元 周一上涨，受美元全线疲弱和本地出口商买需提振，不过一些投资者仍警惕当局可能买入美元以限制韩元升势。

韩元兑美元在国内市场收高0.8%至1,114.6，上日收报1,123.0。(完)

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