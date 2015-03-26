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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 11:27 BJT

韩国汇市：韩元早盘小跌，料将结束此前连三日涨势

另一位银行交易员称，政府支持的行动可能会打压韩元在中午左右至
1,103-1,104区间。
    
    韩国三年期公债6月期约 小升0.03点，至109.31。
    
                                 0308GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,103.8        1,100.8
    日圆/韩元       9.2507/563         9.2110
    韩国公债期货 *          109.31         109.28
    韩国综合股价指数     2,031.80       2,042.81
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完) 
      
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X=

 (编译 许娜；审校 龚芳/郑茵)
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