韩国汇市：韩元/美元触及两个月高位，因美非农就业报告疲弱拖累美元

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
“美元可能将在一段时间内承压，因美联储6月升息预期削弱，”东部证券分析师Park Yu-na称。
美元全线下挫，此前美国政府公布，3月非农就业岗位仅增加12.6万个，还不到2月的一半，为2013年12月以来最低增幅。
韩元兑日圆 徘徊在七年高位附近，交易商警惕韩国当局入市干预遏制韩元涨势。
0230GMT，韩国三年期公债6月期约 上涨0.03点，至109.55。
0230GMT 上日收市价
-------------------------------------------------------
韩元/美元 1,086.9 1,092.7
日圆/韩元 9.1204/245 9.1176
韩国公债期货 * 109.55 109.52
韩国综合股价指数 2,050.18 2,045.42
---------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)
如欲浏览韩国现货公债报价，请点选
如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 许娜；审校 李爽/杜明霞)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。