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亚洲 | 2015年 4月 6日 星期一 11:02 BJT

韩国汇市：韩元/美元触及两个月高位，因美非农就业报告疲弱拖累美元

“美元可能将在一段时间内承压，因美联储6月升息预期削弱，”东部证券分析师Park Yu-na称。

美元全线下挫，此前美国政府公布，3月非农就业岗位仅增加12.6万个，还不到2月的一半，为2013年12月以来最低增幅。

韩元兑日圆 徘徊在七年高位附近，交易商警惕韩国当局入市干预遏制韩元涨势。

0230GMT，韩国三年期公债6月期约 上涨0.03点，至109.55。

0230GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,086.9 1,092.7

日圆/韩元 9.1204/245 9.1176

韩国公债期货 * 109.55 109.52

韩国综合股价指数 2,050.18 2,045.42

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 (完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 李爽/杜明霞)
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