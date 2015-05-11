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亚洲 | 2015年 5月 11日 星期一 14:14 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收低，希腊债务谈判不确定性仍高

路透首尔5月11日 - 韩国韩元兑美元 周一收低0.3%，报1,091.3，因为希腊债务谈判的不确定性依然很高。韩元上日收盘报1,088.3。(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜 审校 张若琪)

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