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亚洲 | 2015年 5月 12日 星期二 11:18 BJT

更正-韩国股市：早盘小跌，因美国升息预期抑制风险偏好

(更正：正文第四段译文“外资累计买超”有误，应为“外资累计卖超”
)
    路透首尔5月12日 - 韩国股市周二早盘小幅下跌，因有关美国升息的
担忧令投资者对风险资产的偏好略微下降。
    
    韩国综合股价指数 跌0.2%至2,093.30点，上日收报2,097.38
。
    
    “美国市场利率整体在上升，因预计美国联邦储备理事会(美联储/FE
D)今年稍晚将升息，”SK Securities分析师Kim Young-jun称。
    
    过去四个交易日外资累计卖超1,575亿韩元的韩股。(完)

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