更正-韩国股市：早盘小跌，因美国升息预期抑制风险偏好

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(更正：正文第四段译文“外资累计买超”有误，应为“外资累计卖超” ) 路透首尔5月12日 - 韩国股市周二早盘小幅下跌，因有关美国升息的 担忧令投资者对风险资产的偏好略微下降。 韩国综合股价指数 跌0.2%至2,093.30点，上日收报2,097.38 。 “美国市场利率整体在上升，因预计美国联邦储备理事会(美联储/FE D)今年稍晚将升息，”SK Securities分析师Kim Young-jun称。 过去四个交易日外资累计卖超1,575亿韩元的韩股。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。