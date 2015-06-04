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亚洲 | 2015年 6月 4日 星期四 11:19 BJT

韩国金融市场：韩元盘中追随日圆趋势走贬，韩股上扬

化妆品生产商Amorepacific 大涨5.4%，该公司的产品深受中国游客的喜爱。Hanatour Service 上涨3.9%。旅游相关个股本周稍早下跌，因市场担忧赴韩国的旅游业务可能因爆发中东呼吸综合征(MERS)而受到影响。

市场风向标三星电子 上涨4.9%，该公司周三盘后宣布无意与三星SDS 合并，后者大跌7.3%。三星电子占韩股大盘市值的13%。

三星物产 大涨12%，此前一家美国对冲基金宣布入股三星物产，并批评第一毛织 的出价不合理。第一毛织股价也大涨6.3%。

6月三年期韩债期货 上涨0.01点，报109.23。

0238GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,108.2 1,104.7

日圆/韩元 8.9003/049 8.9041

韩国公债期货 * 109.23 109.22

韩国综合股价指数 2,081.14 2,063.16

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)(完)

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法股CAC-40指数 (编译 张若琪/王丽鑫/李春喜 审校 龚芳/蔡美珍)

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