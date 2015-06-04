韩国金融市场：韩元盘中追随日圆趋势走贬，韩股上扬

港报社评：美国优先七情上面，做“刁”须防做出大祸--信报1月23日
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
化妆品生产商Amorepacific 大涨5.4%，该公司的产品深受中国游客的喜爱。Hanatour Service 上涨3.9%。旅游相关个股本周稍早下跌，因市场担忧赴韩国的旅游业务可能因爆发中东呼吸综合征(MERS)而受到影响。
市场风向标三星电子 上涨4.9%，该公司周三盘后宣布无意与三星SDS 合并，后者大跌7.3%。三星电子占韩股大盘市值的13%。
三星物产 大涨12%，此前一家美国对冲基金宣布入股三星物产，并批评第一毛织 的出价不合理。第一毛织股价也大涨6.3%。
6月三年期韩债期货 上涨0.01点，报109.23。
0238GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,108.2 1,104.7
日圆/韩元 8.9003/049 8.9041
韩国公债期货 * 109.23 109.22
韩国综合股价指数 2,081.14 2,063.16
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)(完)
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法股CAC-40指数 (编译 张若琪/王丽鑫/李春喜 审校 龚芳/蔡美珍)
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。