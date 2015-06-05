版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 5日 星期五 11:20 BJT

韩国金融市场：股市受希腊不确定性等因素影响小跌，韩元走高

韩元兑美元 小涨，因韩国出口商的月末结算需求，及外资买入韩股支撑韩元。

韩元兑美元 小涨0.2%至1,111.2，昨日收报1,113.9。

“在今日稍晚美国公布非农就业报告前，韩元涨势将受制于对当局入市干预阻升韩元兑日圆的担忧，”三星期货外汇分析师Jeon Seung-ji称。

韩国三年期公债6月期约 上涨0.13点至109.33，受美国公债和德国公债收益率下滑带动。

0240GMT 上日收市价

----------------------------------------------------

韩元/美元 1,111.2 1,113.9

日圆/韩元 8.9250/335 8.9449

韩国公债期货 * 109.33 109.20

韩国综合股价指数 2,065.11 2,072.86

----------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (编译 王颖/王丽鑫/许娜；审校 杜明霞/龚芳/张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐