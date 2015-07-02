韩国金融市场：韩元下跌；韩股小升至一个月高点

韩国央行周四在开盘前公布的数据显示，5月经季节调整后的经常帐盈余降至64.4亿美元，为八个月低点，因出口萎缩；4月经常帐盈余为104.1亿美元。

“今天韩元兑美元仍将在1,120水平附近，交投料震荡，市场预计美国就业数据将表现强劲，”Samsung Futures分析师Jeon Seung-ji说，他指的是今日稍晚出炉的美国非农就业数据。

韩国股市在盘初小升至一个月高位，连续第三日上涨。

韩国综合股价指数 上涨0.3%至2,104.57点，稍早触及6月1日来高位2,108.19点。上涨与下跌个股分别为447家与347家。

现代证券分析师Rhoo Yong-seok表示，股市投资者对希腊危机持中立立场，不过最糟糕的结果或将导致偏空冲击。

此外，韩股6月受到中东呼吸综合征(MERS)疫情的冲击。他说，股市周三小涨可能是对上月疲弱走势的部分修正。

东部证券分析师Kang Hyun-gie说，投资者需仔细管理风险，尤其是美国今年稍晚可能升息，会导致资金撤离。

0031GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,121.8 1,117.5

日圆/韩元 9.0870/939 9.1251

韩国公债期货 * 108.98 109.02

韩国综合股价指数 2,104.57 2,097.89

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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