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亚洲 | 2015年 7月 9日 星期四 10:51 BJT

韩国金融市场：中国股市动荡拖累韩股下跌，央行按兵不动令韩元企稳

“中国风险开始令投资者担忧，”现代证券分析师Rhoo Yong-seok表示。

现代汽车 跌1.2%，报127,000韩元，盘中一度触及日低125,500韩元，为2010年4月22日以来盘中最低。

韩元兑美元 削减跌幅，接近于持平，最新报1,136.5；早盘最低跌至1,140.0，为2013年7月10日以来最低。

“市场基本预期到这个决定，”东部证券外汇分析师Yuna Park谈及韩国央行维持利率不变的决定时说。

“韩元与其他新兴货币一样，受到中国股灾和希腊危机的拖累，”他说。

他并称，投资者也在警惕韩国外汇当局干预，防止韩元过度走软。

三年期韩债9月期货 上涨0.04点，报109.14。

0205GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,136.5 1,136.7

日圆/韩元 9.3727/790 9.3965

韩国公债期货 * 109.14 109.10

韩国综合股价指数 1,994.40 2,016.21

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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