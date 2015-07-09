韩国金融市场：中国股市动荡拖累韩股下跌，央行按兵不动令韩元企稳

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“中国风险开始令投资者担忧，”现代证券分析师Rhoo Yong-seok表示。
现代汽车 跌1.2%，报127,000韩元，盘中一度触及日低125,500韩元，为2010年4月22日以来盘中最低。
韩元兑美元 削减跌幅，接近于持平，最新报1,136.5；早盘最低跌至1,140.0，为2013年7月10日以来最低。
“市场基本预期到这个决定，”东部证券外汇分析师Yuna Park谈及韩国央行维持利率不变的决定时说。
“韩元与其他新兴货币一样，受到中国股灾和希腊危机的拖累，”他说。
他并称，投资者也在警惕韩国外汇当局干预，防止韩元过度走软。
三年期韩债9月期货 上涨0.04点，报109.14。
0205GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,136.5 1,136.7
日圆/韩元 9.3727/790 9.3965
韩国公债期货 * 109.14 109.10
韩国综合股价指数 1,994.40 2,016.21
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”