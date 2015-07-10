版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 12:10 BJT

韩国金融市场：韩股和韩元双双上扬，寄望希腊达成协议且中国股市续升

0312GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,128.4 1,133.9

日圆/韩元 9.2460/523 9.3212

韩国公债期货 * 109.00 109.06

韩国综合股价指数 2,032.94 2,027.81

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐