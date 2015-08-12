更正-韩国金融市场：韩元兑美元触及近四年低位，韩股创2月来低点

(更正：因英文原文有误，标题和内文第一段应为韩元触及“近四年”低位，非“逾四年”；第二段应为...创2011年“10月5日”来最低，非“6月5日”；第四段应为“三星期货”分析师，非“三星证券”。)

路透首尔8月12日 - 韩元兑美元周三早盘大幅下跌，降至近四年低位，韩股下滑至近六个月低点，因中国人民币中间价连续第二天下跌。

韩元兑美元 跌1%至1,190.7；一度下跌多达1.1%至1,192.8，创2011年10月5日来最低。

韩国本地交易商怀疑外汇当局采取卖出美元的平抑操作，以抑制韩元大幅贬值。

“中国央行宣布后，韩元大幅下跌，和坡元与澳元等其他货币走势一样，”三星期货的外汇分析师Jeon Seung-ji说。

Jeon补充道，韩元可能还会跌上一阵子，追随人民币走势。

股市方面，韩股综合股价指数(KOSPI) 跌1.4%至1,959.56点，为2月17日以来最低位。下跌与上涨家数之比为5.7:1。

“今天中国的消息传出后，围绕人民币的不确定性增强，这促使投资者避开风险较高资产，”Eugene Investment & Securities分析师Park Seok-hyun说。

韩国汽车商类股跳升，因寄望疲弱韩元促进出口增加。

现代汽车 劲扬6.1%，起亚汽车 跳涨6.4%，双龙汽车 上涨4.1%。

业绩仰赖中国观光客和中国国内消费的企业股价下挫，拉低大盘。

Hotel Shilla 走跌5.6%，Hanatour Service 重挫9.9%。

颇受中国观光客欢迎的化妆品厂商爱茉莉太平洋 挫跌9%，零食生产商好丽友(Orion) 也大跌8.3%。

截至中午时分，外资卖超韩国股市633亿韩元，可能连续第六个交易日卖超。

三年期公债9月期货 上涨0.11点至109.47。

0237GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,190.7 1,179.1

日圆/韩元 9.5088/135 9.4138

韩国公债期货 * 109.47 109.36

韩国综合股价指数 1,959.56 1,986.65

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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