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亚洲 | 2014年 6月 17日 星期二 14:16 BJT

韩国股市：收于2,000点上方，因韩元贬值提振汽车股上涨

路透首尔6月17日 - 韩国股市周二收涨0.4%，因韩元贬值提振汽车股上涨。

韩国股市综合股价指数 收于重要心理关口2,000点上方，报2,001.55。

现代汽车 涨2%，为5月14日以来最大单日百分点涨幅。其关联公司起亚汽车 也收高2.1%。(完)
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