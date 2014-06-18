韩国汇市：韩元连跌五日，因美国通胀数据助长美联储提前升息预期

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透首尔6月18日 - 韩国韩元兑美元 周三收盘小幅下滑，为连续第五日走低，因美国通胀数据助长美国联邦储备理事会(美联储/FED)提前升息的预期。
但出口商逢低买入韩元，帮助韩元削减稍早跌幅。
韩元兑美元在国内市场收报1,022.4，周二收报1,021.9。
连跌五日创1月中来最长连跌时间。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 张若琪)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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