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亚洲 | 2014年 6月 18日 星期三 14:20 BJT

韩国汇市：韩元连跌五日，因美国通胀数据助长美联储提前升息预期

路透首尔6月18日 - 韩国韩元兑美元 周三收盘小幅下滑，为连续第五日走低，因美国通胀数据助长美国联邦储备理事会(美联储/FED)提前升息的预期。

但出口商逢低买入韩元，帮助韩元削减稍早跌幅。

韩元兑美元在国内市场收报1,022.4，周二收报1,021.9。

连跌五日创1月中来最长连跌时间。(完)

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