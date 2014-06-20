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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 14:25 BJT

韩国股市：收低1.2%，创八周来最大单日百分比跌幅

路透首尔6月20日 - 韩国股市周五录得八周来最大单日跌幅， 因对企业获利走弱的担忧使外资感到不安，引发三星电子和现代汽车等大型权重出口股下跌。

韩国股市综合股价指数(KOSPI) 收低1.2%，报1,968.07点，创4月25日以来最大单日百分比跌幅。本周累计下滑1.1%，连续两周下跌。

外资卖超4,530亿韩元股票，三星电子 和现代汽车 分别下跌1.7%和2.5%。(完)
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