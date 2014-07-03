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亚洲 | 2014年 7月 3日 星期四 10:45 BJT

韩国汇市：韩元兑美元徘徊在六年高位附近，静待美国非农就业数据

路透首尔7月3日 - 韩国韩元兑美元几无变动，徘徊在六年高位附近，今日稍晚美国将公布非农就业数据。

0208 GMT，韩元兑美元 报1,009.8，周三国内市场收盘报1,009.2。

韩元兑美元周三突破关键阻力位1,010，促使韩国当局公开表达对汇市单向波动的担忧，同时买入美元抑制韩元升势。

“韩元的上行压力仍很强，因经常帐大规模盈余、外资流入和亚洲地区货币表现强劲，”Woori Futures外汇分析师Son Eun-jeong在客户报告中写道。

但她预计今日波动较低，市场等待1230GMT出炉的美国非农就业数据。路透调查预估美国非农就业岗位增加21.2万个。

0208GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,009.8 1,009.2

日圆/韩元 9.9117/058 9.9116

韩国公债期货 * 106.68 106.72

韩国综合股价指数 2,010.68 2,015.28

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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