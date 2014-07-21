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亚洲 | 2014年 7月 21日 星期一 10:42 BJT

韩国股市：早盘小涨，盘中一度触及今年以来的高点

路透首尔7月21日 - 韩国股市周一早盘上扬，因地缘政治局势有所缓和，且预期韩国转变政策提振国内经济，令风险资产受捧。

0153GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.38%，报2,027.14点， 周五收报2,019.42点。该指数盘中触及2,030点关口，为今年以来首次。

未来资产证券分析师Jung Seung-Jae称，“韩国股市料将延续上周出色的表现，期望来自政策面的支持将刺激经济复苏。”

邻近午盘时外国投资者净买入510亿韩元韩股，而国内机构投资者净卖出310亿韩元韩股，连续第15日净卖出。(完) 　　
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