韩国股市：早盘小涨，盘中一度触及今年以来的高点

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透首尔7月21日 - 韩国股市周一早盘上扬，因地缘政治局势有所缓和，且预期韩国转变政策提振国内经济，令风险资产受捧。
0153GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.38%，报2,027.14点， 周五收报2,019.42点。该指数盘中触及2,030点关口，为今年以来首次。
未来资产证券分析师Jung Seung-Jae称，“韩国股市料将延续上周出色的表现，期望来自政策面的支持将刺激经济复苏。”
邻近午盘时外国投资者净买入510亿韩元韩股，而国内机构投资者净卖出310亿韩元韩股，连续第15日净卖出。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)