韩国汇市：韩元兑美元下跌，因GDP数据提高降息预期

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透首尔7月24日 - 韩国韩元兑美元 周四下跌，可能录得逾一周来最差单日表现，因第二季经济成长低于预期，并提高了最早在下个月降息的预期。
0219 GMT，韩元兑美元报1,028.3，较周三收盘1,023.7下跌0.45%，结束三日连涨走势。
“国内生产总值(GDP)增长疲弱，支持当局最近的温和立场，韩元随着降息预期升温而下跌，”Hyundai Futures的外汇分析师Lee Dae-ho表示。
韩国央行周四估计，4-6月当季韩国经济较前季增长0.6%，为逾一年来最低成长速度，且略低于市场预估，因消费低迷。
韩国企划财政部周四推出规模上百亿美元的刺激支出措施，以提振内需。
0219GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,028.3 1,023.7
日圆/韩元 10.1221/280 10.0857
韩国公债期货 * 107.02 107.10
韩国综合股价指数 2,023.99 2,018.50
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 张涛)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译