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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 11:08 BJT

韩国汇市：韩元兑美元下跌，因GDP数据提高降息预期

路透首尔7月24日 - 韩国韩元兑美元 周四下跌，可能录得逾一周来最差单日表现，因第二季经济成长低于预期，并提高了最早在下个月降息的预期。

0219 GMT，韩元兑美元报1,028.3，较周三收盘1,023.7下跌0.45%，结束三日连涨走势。

“国内生产总值(GDP)增长疲弱，支持当局最近的温和立场，韩元随着降息预期升温而下跌，”Hyundai Futures的外汇分析师Lee Dae-ho表示。

韩国央行周四估计，4-6月当季韩国经济较前季增长0.6%，为逾一年来最低成长速度，且略低于市场预估，因消费低迷。

韩国企划财政部周四推出规模上百亿美元的刺激支出措施，以提振内需。

0219GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,028.3 1,023.7

日圆/韩元 10.1221/280 10.0857

韩国公债期货 * 107.02 107.10

韩国综合股价指数 2,023.99 2,018.50

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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