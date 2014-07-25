韩国股市：上涨，受外资持续买盘支撑

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
浦项钢铁(POSCO)和现代汽车周四公布的获利均不及预期，称韩元走强削弱了价格竞争力并打击出口。
浦项钢铁 上涨1.4%，尽管该公司第二季营业利润下降20%。
现代汽车旗下的现代摩比斯 上涨0.4%，该公司计划在捷克投资近2亿美元生产车灯。
海外投资者和机构分别买超230亿韩元(2,235万美元)和660亿韩元(6,413万美元)韩股，散户卖超920亿韩元(8,939万美元)韩股.
外资料连续第九个交易日买超韩股。
截至0215 GMT，韩元兑美元 近持平，报1,029.5。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。