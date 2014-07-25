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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 11:00 BJT

韩国股市：上涨，受外资持续买盘支撑

浦项钢铁(POSCO)和现代汽车周四公布的获利均不及预期，称韩元走强削弱了价格竞争力并打击出口。

浦项钢铁 上涨1.4%，尽管该公司第二季营业利润下降20%。

现代汽车旗下的现代摩比斯 上涨0.4%，该公司计划在捷克投资近2亿美元生产车灯。

海外投资者和机构分别买超230亿韩元(2,235万美元)和660亿韩元(6,413万美元)韩股，散户卖超920亿韩元(8,939万美元)韩股.

外资料连续第九个交易日买超韩股。

截至0215 GMT，韩元兑美元 近持平，报1,029.5。(完)
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