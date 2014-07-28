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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 10:49 BJT

韩国股市：连续第二天上涨，关注经济数据和企业财报

路透首尔7月28日 - 韩国股市周一早盘连续第二天上涨，受外资的持续需求支撑。上周韩国政府出台刺激举措，包括帮助企业增加派息的计划，提振了外资需求。

0207 GMT，韩国综合股价指数 上涨0.5%至2,043.68点。

市场交易有些迟滞，因在月底经济指标之前，很多投资者选择观望。届时经常帐、工业生产和贸易数据将出炉。

本周稍晚还有很多韩国公司公布第二季财报，包括领头羊三星电子 和Naver Corp 。

接近中午时，外资买超871亿韩元(约合8,508万美元)韩国股票，支撑大盘。

商业银行股价上涨，KB金融集团 和友利金融控股 分别上涨约3%和3.5%。(完)
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