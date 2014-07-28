韩国股市：连续第二天上涨，关注经济数据和企业财报

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔7月28日 - 韩国股市周一早盘连续第二天上涨，受外资的持续需求支撑。上周韩国政府出台刺激举措，包括帮助企业增加派息的计划，提振了外资需求。
0207 GMT，韩国综合股价指数 上涨0.5%至2,043.68点。
市场交易有些迟滞，因在月底经济指标之前，很多投资者选择观望。届时经常帐、工业生产和贸易数据将出炉。
本周稍晚还有很多韩国公司公布第二季财报，包括领头羊三星电子 和Naver Corp 。
接近中午时，外资买超871亿韩元(约合8,508万美元)韩国股票，支撑大盘。
商业银行股价上涨，KB金融集团 和友利金融控股 分别上涨约3%和3.5%。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。