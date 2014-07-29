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亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 11:08 BJT

韩国汇市：韩元兑美元上扬，受韩股涨势及韩国数据支撑

0204GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,025.3 1,026.3

日圆/韩元 10.0599/677 10.0692

韩国公债期货 * 106.87 106.99

韩国综合股价指数 2,058.87 2,048.81

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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