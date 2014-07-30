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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 10:29 BJT

韩国汇市：韩元兑美元持稳，等待美联储政策会议

0200 GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,025.3 1,024.4

日圆/韩元 10.0382/470 10.0308

韩国公债期货 * 107.00 106.97

韩国综合股价指数 2,075.76 2,061.97

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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