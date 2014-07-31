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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 14:24 BJT

韩国汇市：韩元收跌，受美元全线走强打压

路透首尔7月31日 - 韩元兑美元 周四收跌0.4%，报1,027.9韩元，受美元全线走强打压。此前美国公布的数据显示第二季经济增长强劲。 (完)

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