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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 10:52 BJT

韩国汇市：韩元兑美元上涨，因美国就业数据打压美元

0219 GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,030.7 1,037.1

日圆/韩元 10.0370/458 10.1048

韩国公债期货 * 106.93 106.88

韩国综合股价指数 2,070.30 2,073.10

---------------------------------------------------(完)

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