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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 10:55 BJT

韩国股市：小幅走软，机构投资者获利了结抵消外资买需支撑

媒体和娱乐类股上涨1.6%，影业巨头CJ CGV Co Ltd 大涨5.3%。

起亚汽车 跳涨2.1%，此前该公司公布了7月全球营收，数据显示美国市场的营收增长6.7%，创下纪录高位。

浦项钢铁(POSCO)下跌3.1%，分析师认为可能是近来上涨后的修正。

外资和散户分别买超570亿韩元(5,532万美元)和350亿韩元(3,397万美元)股票，国内机构投资者卖超610亿韩元(5,920万美元)股票。

上涨个股与下跌个股之比为466：314。(完)
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