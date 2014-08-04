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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 14:34 BJT

韩国汇市：韩元从三个月低位反弹，因美国就业数据逊于预期打压美元

路透首尔8月4日 - 韩元兑美元周一上涨，上周曾触及三个月低位。

韩元上扬，部分是因美元疲软。上周五美元遭遇近一个月最大单日跌幅，因美国非农就业数据逊于预期。

韩元对美元 收于1,033.5韩元，较上周五收盘的1,037.1上涨0.35%。(完)

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