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亚洲 | 2014年 8月 8日 星期五 10:48 BJT

韩国汇市：韩元兑美元下跌，因地缘政治紧张局势引发避险情绪

路透首尔8月8日 - 韩元对美元 周五跌0.3%，至1,040.3，周四此间收盘报1,037.6。美国总统奥巴马批准在伊拉克采取空中打击行动，令地缘政治局势更加紧张，引发全球避险情绪。

股市下滑亦对韩元施压，不过出口商的美元卖盘提供一些支撑。

0214GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,040.3 1,037.6

日圆/韩元 10.2160/180 10.1523

韩国公债期货 * 107.10 106.95

韩国综合股价指数 2,030.86 2,054.51

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

(完)

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