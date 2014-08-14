版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 10:51 BJT

韩国汇市：韩元兑美元盘中小升，因部分投资者回补空仓

路透首尔8月14日 - 韩国韩元兑美元 周四盘中小升，韩国央行公布利率决定后韩元扳回稍早跌幅，因部分押注降息幅度会更高的投资者回补空仓。

韩国央行周四降息25个基点至2.25%，为15个月来首次降息，此举料为屈服于政府压力，以提振内需。

0214 GMT，韩元兑美元报1,026.3，周三国内市场收报1,028.9。

9月三年期公债期货 跌0.07点，押注央行以更大幅度降息的投资者平仓。

0214GMT 上日收市价

---------------------------------------------------

韩元/美元 1,026.3 1,028.9

日圆/韩元 10.0000/068 10.0517

韩国公债期货 * 106.91 106.98

韩国综合股价指数 2,067.08 2,062.36

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐