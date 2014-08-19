韩国股市：早盘上涨，关注美联储杰克森霍尔年会

重温稿-《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
路透首尔8月19日 - 韩国股市周二早盘上涨，受美股涨势提振，不过由于市场对美国利率政策和全球经济前景持谨慎态度，韩股涨幅受限。
0230 GMT，韩国综合股价指数 上涨0.9%至2,071.75点，但仍在上日高点下方交投，反映投资者普遍情绪谨慎。该指数周一收低0.5%。
下跌和上涨个股数量分别为412和398。权重股三星电子 和SK电讯(SK Telecom) 分别上升1.4%和3.0%，引领市场涨势。
“市场由海外因素主导，比如美股上涨，但此间市场活动幅度有限，显示投资者对本周之后市场走向缺乏信心，”Shinhan Investment的市场分析师Han Beom-ho表示。
全球投资者和决策者密切关注本周稍晚举行的美国联邦储备理事会(美联储/FED)杰克森霍尔年度会议，以从中寻找关于未来美国利率政策的线索。(完)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *4/28 0830 经济成长率 第1季 +2.45% +2.88% (概估值) (Q4统计值) * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)