韩国股市：早盘上涨，关注美联储杰克森霍尔年会

路透首尔8月19日 - 韩国股市周二早盘上涨，受美股涨势提振，不过由于市场对美国利率政策和全球经济前景持谨慎态度，韩股涨幅受限。

0230 GMT，韩国综合股价指数 上涨0.9%至2,071.75点，但仍在上日高点下方交投，反映投资者普遍情绪谨慎。该指数周一收低0.5%。

下跌和上涨个股数量分别为412和398。权重股三星电子 和SK电讯(SK Telecom) 分别上升1.4%和3.0%，引领市场涨势。

“市场由海外因素主导，比如美股上涨，但此间市场活动幅度有限，显示投资者对本周之后市场走向缺乏信心，”Shinhan Investment的市场分析师Han Beom-ho表示。