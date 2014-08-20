韩国汇市：韩元连三日上扬后回落，因乐观的美国数据支撑美元

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透首尔8月20日 - 韩元 周三下跌，此前公布的良好美国房屋数据吸引了一波美元买盘，从而推动韩元在一连三日走高后回落。
0204GMT，韩元兑美元 报1,020.4，自持续上涨近一周后回落。周一韩元曾触及五周高位1,015.5。
美国7月房屋开工大增至八个月高位，显示美国楼市在去年下半年停滞之后，复苏重回正轨。
“除了美联储会议记录外，投资者目前似乎需要更明确的乐观消息来进一步加快动能，例如良好的基本面数据，”Tongyang证券的分析师Cho Byung-hyun称。
截止中午，9月三年期韩国公债期货 小涨0.01%，至106.81。
0204GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,020.4 1,017.3
日圆/韩元 9.9126/242 9.8883
韩国公债期货 * 106.81 106.80
韩国综合股价指数 2,069.53 2,071.14
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申