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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 11:09 BJT

韩国汇市：韩元连三日上扬后回落，因乐观的美国数据支撑美元

路透首尔8月20日 - 韩元 周三下跌，此前公布的良好美国房屋数据吸引了一波美元买盘，从而推动韩元在一连三日走高后回落。

0204GMT，韩元兑美元 报1,020.4，自持续上涨近一周后回落。周一韩元曾触及五周高位1,015.5。

美国7月房屋开工大增至八个月高位，显示美国楼市在去年下半年停滞之后，复苏重回正轨。

“除了美联储会议记录外，投资者目前似乎需要更明确的乐观消息来进一步加快动能，例如良好的基本面数据，”Tongyang证券的分析师Cho Byung-hyun称。

截止中午，9月三年期韩国公债期货 小涨0.01%，至106.81。

0204GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,020.4 1,017.3

日圆/韩元 9.9126/242 9.8883

韩国公债期货 * 106.81 106.80

韩国综合股价指数 2,069.53 2,071.14

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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