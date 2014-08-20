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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 14:19 BJT

韩国股市：收盘基本持平，美联储公布会议记录前投资者采取观望立场

路透首尔8月20日 - 韩国股市综合股价指数 周三收高0.08%，至2,072.78点，盘中多数时间在平盘上下浮动。美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布最新的会议记录之前，投资者采取观望立场。

机构投资者连续第九日卖超韩股，在主板卖超2,781亿韩元(约合2.7195亿美元)。(完)
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