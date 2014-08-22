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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 14:20 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收涨，关注美联储主席叶伦讲话

路透首尔8月22日 - 韩国韩元兑美元 周五上涨，因美元涨势失去动能，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在杰克森霍尔年会上发表关键讲话之前，投资者采取观望态度。

韩元兑美元在国内市场收报1,017.7。(完)

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